Erzincan'da bal üreticilerine 216 ton şeker dağıtıldı - Haberler

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Erzincan'da bal üreticilerine 216 ton şeker dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Erzincan'da bal üreticilerine 216 ton şeker dağıtıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından, Erzincan'da Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)'ye kayıtlı ve desteklemeye tabi kovanı olan arıcılara, kristal toz şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

ERZİNCAN (İHA) - Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından, Erzincan'da Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)'ye kayıtlı ve desteklemeye tabi kovanı olan arıcılara, kristal toz şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından Türk Şeker ve Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile Arı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup başvuran; 835 arı yetiştiricimize toplamda 216 ton şeker verilerek 80 bin kovana destek sağlanmıştır. Bereketli olması dileğiyle." denildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Şeker Fabrikaları, Erzincan, Tarım, Türk, Ekonomi, Haberler

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