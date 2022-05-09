Enginar hasadı gecikmeli başladı

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bölgenin ilk ve tek enginar tarlasında hasat başladı.

Ankaralı iş adamı Melih Karaca tarafından 45 dekar araziye eylül ayında ekilen 32 bin 500 kök enginarda hasat yapıldı. Bu yıl tarlada 2,5 TL den satılan ve nakliye giderleri ile büyükşehirlerde tanesi 10-15 TL'yi bulan karaciğer dostu, şifa deposu enginar Adana, Mersin ve büyükşehirlerden yoğun talep görüyor.

Enginar ailesi olarak bilinen bitkide anaç, enginar kalbi, torunları, kardeşleri olarak adlandırılan sebze dalları ise havadan görüntülendi.

Yatırımcı Melih Karaca ürün rekoltesinden memnun olduklarını belirterek, "Burası 45 dekarlık bir arazi. 32 bin 500 civarında fide dikildi. Hasat zamanı mart zamanı ama hava muhalefeti nedeniyle gecikti. Bizim çeşidimiz İspanyol çeşidi. Yerli Bayrampaşa ve Sakız çeşidi vardır. Bayrampaşa çeşidinden bir kökten 2-3 tane arasında çıkar bu türde 10-15 adet ürün elde edebiliyoruz. Rekoltesi yüksek. Rekolte olarak beklentimizi karşılıyor. Yüzümüzün gülüp gülmemesi piyasa şartlarına bağlı birazda. Şuanda aşağı yukarı tarlada 2-2,5 TL arasında tarlada fiyatı. İstanbul'da Ankara'da farklı fiyat ama tüketiciye maliyeti hesaplandığında 13-14 lirayı bulabiliyor" diye konuştu.

Hasat yapan tarım çalışanları ise karaciğer yağlanmasına, kolesterole çok faydalı olan enginarın değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi