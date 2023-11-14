Emekli Çiftçilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılmalıdır

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, emekli olan çiftçilerin tarlasını bahçesini satmadığını, aktif çiftçilik yapmasalar da oda kayıtlarını sildirmediklerini belirterek, 'Emeklilerin mağduriyeti giderilmeli, 5 bin lira ödeme yapılmalıdır' dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, emekli olan çiftçilerin tarlasını bahçesini satmadığını, aktif çiftçilik yapmasalar da oda kayıtlarını sildirmediklerini belirterek, "Emeklilerin mağduriyeti giderilmeli, 5 bin lira ödeme yapılmalıdır" dedi.

Ödemeden emekli çiftçilerin yararlanamadığına dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Emekli olan çiftçilerimiz emekli olduktan sonra tarlasını bahçesini satmıyor veya aktif çiftçilik yapmasalar da oda kayıtlarını sildirmiyor. Çiftçilerin mağduriyeti giderilmeli, bu uygulamadan muaf tutulmalıdırlar" dedi.

Stratejik öneme sahip tarım sektörünün emekçilerinin üretimden vazgeçer, tarlasını bahçesini satarsa, gelecekte gıdaya erişim çok daha zor olacağının altını çizen Başkan Doğan, "Gelecek nesiller için büyük bir tehlike oluşacaktır. Çiftçilerimiz, emekli olsa dahi üretimdeki tüm zorluklara rağmen, tarlasını ekip biçerek, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Soframızdaki yemekte ve ekmekte emeği olan tarım sektörü üreticileri her zaman pozitif ayrımcılıkla desteklenmelidir. TZOB Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın da değindiği gibi 5 bin liralık ödeme çoğu çiftçimizin aldığı destekten fazladır. Başta emekli çiftçilerimiz olmak üzere, çalışarak ve üreterek ülkemize katkı sağlamaya devam eden tüm emeklilerin mağduriyeti giderilmeli 5 bin lira ödeme yapılmalıdır" şeklinde konuştu. - ADANA