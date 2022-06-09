Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı - Haberler

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Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Elazığ'da 45 derece altında salatalık hasadı

Elazığ'da merkeze bağlı Yurtbaşı köyünde 16 dönüm alan üzerinde kurulan serada salatalık hasadı başlarken, işçiler 45 derece sıcağın altında çalışmanın zorluğunu yaşıyor.

Elazığ'da merkeze bağlı Yurtbaşı köyünde 16 dönüm alan üzerinde kurulan serada salatalık hasadı başlarken, işçiler 45 derece sıcağın altında çalışmanın zorluğunu yaşıyor.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde çiftçilikle uğraşan 2 çocuk babası Nahit Erbek, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle 16 dönümlük alanda sera kurdu. 6 yıldır kurduğu serayı işleten Erbek, salatalık üretimi yapmaya başladı. Geçen sene kuraklıktan dolayı verim alamayan çiftçi Erbek bu sene artan sıcaklarla birlikte 45 derecenin altında salatalık hasadına devam ediyor. 16 dönüm kapalı alan serası olduğunu belirten salatalık yetiştiricisi Nahit Erbek, "Bunun 11 dönümünde salatalık kalan dönümde ise biber üretiyoruz. 1 aydan fazladır salatalık hasadı yapıyoruz. Öğleden sonra saat 15.00 ile 24.00 arasında çalışıyoruz. Burada sezonluk olarak ev halkı hariç 2 binin üzerinde işçi çalışıyor. Topladığımız ürünleri buradan hale gönderiyoruz. Halciler de komisyon karşılığında ürünlerimizi iç piyasaya satıyorlar. Şu anda burada hava sıcaklığı serada olduğumuz için 45 derece, biz burada bu sıcağın altında çalışıyoruz. İklim şartlarından dolayı geçen yıla göre verimde düşüklük var" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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