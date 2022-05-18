Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi, göreve yeniden seçildi - Haberler

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeniden göreve getirildi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, EİB'de 1 Nisan'da başlayan genel kurul süreci, "koordinatör başkan" seçimiyle sonuçlandı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, yeniden EİB Koordinatör Başkanlığı görevine seçildi.

Eskinazi'nin yardımcılıklarına ise Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak getirildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Başkanı olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskinazi, 2018-22 döneminde çok uyumlu bir dönem geçirdiklerini, 4 yıllık süreçte EİB'nin ihracatını yüzde 35'lik artışla 13 milyar dolardan 17,5 milyar dolara taşıdıklarını belirtti.

2022-2026 döneminde hedeflerinin 25 milyar dolarlık ihracata ulaşmak olduğunu vurgulayan Eskinazi,"İnovasyon, Ar-Ge, tasarım, sürdürülebilirlik, mesleki eğitim, dijitalleşme önümüzdeki dört yıl yoğunlaşacağımız konu başlıkları olacak. 4 yıl boyunca yürüteceğimiz çalışmalarla 2026 yılında EİB'nin ihracatını 25 milyar doların üzerine çıkarma çabası içinde olacağız." ifadelerini kullandı.