ECB, UniCredit'e Commerzbank'ta yüzde 30 üstü pay için sınırsız izin verdi

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), İtalyan bankası UniCredit'in Alman bankası Commerzbank'taki payını yüzde 30 eşiğinin üzerine çıkarmasına izin verdi.

UniCredit'ten yapılan açıklamada, Avro bölgesindeki büyük bankaları denetleyen ECB'nin, İtalyan bankasının herhangi bir üst sınır olmaksızın Commerzbank'tan daha fazla hisse edinimine de yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Açıklamada, ECB'nin söz konusu kararı satın alma sürecinde "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

Kararın ECB'nin işleme yönelik olumlu değerlendirmesini yansıttığı aktarılan açıklamada, UniCredit'in sağlam mali temellerine ve Avrupa bankacılık sektöründeki güçlü konumuna olan güveni teyit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, aralarında çeşitli rekabet kurumlarının da bulunduğu kurullardan gerekli diğer onayların yıl sonuna kadar alınmasının beklendiği aktarılarak, "Bu onayların ardından UniCredit, Commerzbank'ın oy haklarının yaklaşık yüzde 50'sine sahip olacak ve bankanın yönetimini kontrol edebilecek." ifadesi kullanıldı.

Bu arada ECB, sınır ötesi banka birleşmelerinin Avrupa Birliği (AB) tek pazarını güçlendirmek için uygulanabilir bir yol olduğunu savunuyor.

UniCredit, Commerzbank hissedarlarına yönelik satın alma teklifi ve karmaşık türev yapılar sayesinde bankanın hisselerinin yüzde 49'unu daha önce sürpriz bir şekilde güvence altına almıştı.

Berlin'de direniş

Alman basınındaki??????? haberlere göre, söz konusu satın alma girişimi, Commerzbank'ta yüzde 13,3'lük hissesi bulunan ve denetim kuruluna iki üye atama hakkına sahip olan Alman hükümetinde ciddi rahatsızlık oluşturuyor.

UniCredit Üst Yöneticisi (CEO) Andrea Orcel'in, genel kurulda oy çokluğunu elde etmeleri durumunda denetim kurulundaki tüm hissedar koltuklarına kendi belirledikleri isimleri getirebileceklerini ve icra kurulunu atayabileceklerini açıklaması, başta Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil olmak üzere Berlin'de tepkiyle karşılanmıştı.

Bettina Orlopp liderliğindeki Commerzbank yönetimi ise "dostane olmayan" bu satın alma girişimine uzun süredir direnerek İtalyanlarla uzlaşmacı bir çözüme ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA