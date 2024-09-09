Dolar/TL yükselişle başladı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de artışla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 34,0440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 37,6500'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 44,5950'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 101,5 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle karışık bir seyir izlerken, yeni haftada gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.