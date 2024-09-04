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Dolar güne yükselişle başladı!

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. Dolar, 34 TL'den işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 34,0042'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. Dolar kuru 34,0820 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 34,0042'den tamamladı.

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 34,0820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 37,7330'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 44,6960'tan satılıyor.
Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 101,7 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER AÇIKLANACAK İSTİHDAM RAPORUNDA

Analistler, küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla oynaklığın arttığını belirterek, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılsa da, ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk algısının ciddi şekilde yükselmesine neden oldu.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 47,2'ye çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı. S&P Global'in imalat sektörü PMI verisi de ağustosta 47,9 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşti.

İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren PMI verileri sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 9 baz puan azalışla yüzde 4,83'ün altına indi.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Söz konusu gelişmeler Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları da etkilerken, bankanın bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğine yönelik tahminler yüzde 43'e yükseldi. Fed'in bu ay 25 baz puanlık indirimle yetinmesi halinde kasımdaki toplantıda yüzde 74 ihtimalle 50 baz puanlık indirime gideceği fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve Fed'in Bej kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin direnç, 101 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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