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Dolar/TL güne yükselişle başladı

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9730 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında tamamladı. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 primle 106,0 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 32,9730'dan, avro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 35,2530'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 41,6960'tan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 primle 106,0 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE DÜN AÇIKLANAN VERİLERİN KARIŞIK SİNYALLER VERMESİYLE TEMKİNLİ BİR SEYİR İZLENİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, dün ABD'de yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edildi.

FED'İN EYLÜLDE FAİZ İNDİRİMİNE GİTME İHTİMALİ YÜZDE 70

Analistler, ülke ekonomisindeki büyüme hızının önceki çeyreğe göre yavaşladığına işaret eden verinin yatırımcıların bu yıl faiz indirimine dair beklentilerini güçlendirdiğini kaydederek, bugün açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 75 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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