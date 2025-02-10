Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 36,0310 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,9680'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftada ise saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,0310 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 37,1590'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 44,6780'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 108,3 seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYON VERİLERİ KRİTİK

Varlık fiyatlamalarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasının etkileri öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurmasının, küresel çapta ticaret savaşlarını tırmandırabileceği endişelerini beslediğini aktaran analistler, bu durumun ülke içinde enflasyonist baskıları artırabileceğini kaydetti. Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.