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Dolar/TL güne yatay seyirle başladı

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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,8450 seviyesinden işlem görüyor. Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 32,8429'dan tamamladı. Dolar/TL, güne yatay seyrederek başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,8450'den, avro/TL yatay seyirle 35,1255'ten ve sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 41,5110'dan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kaybıyla 105,9 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, güne yatay seyrederek başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,8450'den, avro/TL yatay seyirle 35,1255'ten ve sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 41,5110'dan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kaybıyla 105,9 seviyesinde bulunuyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor. Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, büyüme verisinin ardından yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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