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Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

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Dün küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle dolar 33,4629'a kadar yükselmişti. Dolar, güne düşüşle başlamasının ardından 33,29 seviyesinden işlem görüyor. Bir önceki kapanışa göre dolar endeksi, yüzde 0,07 artışla 102,9 seviyesinde bulunuyor.

Dün küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisiyle 33,4629'a kadar yükselen dolar/TL, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,44 artışla 33,3502'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,20 azalışla 33,2923'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 düşüşle 36,4572'den sterlin/TL yüzde 0,40 düşüşle 42,5011'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 102,9 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR BUGÜN TOPARLANMAYA BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle dün görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi. ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün küresel piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda bugün risk iştahının arttığı görüldü. Ülkede resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.

Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti. Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını söyleyen analistler ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle, Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimine gitme öngörüleri de güçlendi. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,66 ile Haziran 2023'ten beri en düşük seviyesini görmesi sonrası Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin açıklamaları ve hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden verilerin ardından yüzde 3,84 seviyelerine çıktı.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde perakende satışlar ile Fed yetkilerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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