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Dolar/TL 32,5580 seviyesinde işlem görüyor

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Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 32,5580 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 105,3 seviyesinde seyrediyor. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,5580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 34,9300 ve sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 41,3710'dan satılıyor. Dolar endeksi ise dün önceki kapanışın hemen altında günü 105,2 seviyesinden tamamlarken şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 105,3 seviyesinde seyrediyor.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI YATIRIMCILARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, İngiltere'de yıllık enflasyonun BoE'nin hedefine ulaşmasına rağmen bankanın bugünkü toplantısında politika faizini indirmesinin beklenmediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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