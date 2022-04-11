Doğu Karadeniz'de 2022 yaş çay sezonu hazırlıkları başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Mayıs ayında başlaması beklenen 2022 yılı yaş çay sezonu öncesi çay üreticileri bakım, budamaları yapmak ve gübre vermek için çaylıklara girmeye başladı.

Sezona verimli şekilde başlamak isteyen çay üreticileri önce çaylarını budayarak işe koyuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Çay İşletmeleri Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) çay vermek isteyen üreticiler için çay tarım arazilerinin 10'da 1'inde budama işlemi gerçekleştirilmek zorunda. Budama işlemleriyle çay bitkisi ortalama 20 santimetreye indirilerek ömrü ve verimi uzatılıyor. ÇAYKUR'a çay satmayı düşünmeyen üreticiler ise bu işlemi gerçekleştirmiyor.

Çay budama evresinin hemen ardından ise gübreleme işlemi geliyor. Tüm bir işlemler bittikten sonra ise sıra çayı toplayıp satmaya geliyor. Her yıl sezon başlangıcı Tarım ve Orman Bakanı'nın Rize'ye gelerek çay taban fiyatını açıklamasıyla gerçekleşiyor. Rizeli çay üreticileri de şimdiden bakanlığın açıklayacağı çay taban fiyatını merakla bekliyor.

3 Lira 87 kuruş olan yaş çay taban fiyatına en az 6 Lira 50 kuruş ile 7 Lira arasında zam olması gerektiğini belirten Rizeli çay üreticisi Ahmet Yıldırım, "Çay gübrelerini döktük fakat gübre fiyatları bu sene çok pahalıydı. Gübrenin ton fiyatı 8 bin 300 TL idi. Gübrenin fiyatı böyle olunca çayın fiyatında olumlu zam bekliyoruz. En az çayın fiyatı 6 buçuk ile 7 TL arasında bir zam bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çay fiyatlarının da güzel bir fiyatta olması gerektiğini söyleyen bir diğer çay üreticisi Arzu Yıldırım ise "Gübremizi verdik şimdi çayımızı bekliyoruz hayırlısıyla toplamamız nasip olur inşallah. Gübre fiyatları yüksekti inşallah çay fiyatlarında da güzel bir fiyat bekliyoruz. Emeğimizin de karşılığını alırız inşallah" diye konuştu. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi