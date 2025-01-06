Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

AK Parti ile DEM heyeti arasındaki görüşme başladı
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 elektrik güvence bedellerine yüzde 47 oranında artış yapıldı. Kaynak: 2025 elektrik güvence bedelleri yüzde 47 zamlandı.

EPDK, 2025 yılında uygulanacak olan elektrik güvence bedellerinde yüzde 47 oranında artış yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında uygulanacak olan güvence bedellerini yüzde 47 oranında arttırdı. Buna göre sanayi ve kamu ile özel hizmetler sektörü ve diğer abonelerin ödeyeceği güvence bedeli 387,1 TL'den 569,4 TL'ye yükseldi.

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

2024 yılında 136,2 TL ödeyen mesken aboneleri ise 2025'te 200,3 TL güvence bedeli verecekler. 2024'te 68 TL güvence bedeli veren şehit aileleri ve muharip gazilerden de 2025'te 100 TL güvence bedeli alınacak. 2024'te 183,7 TL güvence bedeli veren tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri ile diğer aboneler ise 2025 yılında 270,2 TL güvence bedeli verecekler.

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
img

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
img

Bütün ülkeyi kendine düşman etti
img

Sigaraya okkalı zam
Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı

Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt

Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Başkent Ankara'da 'İnsanlık ölmüş' dedirten görüntü

Türkiye'nin göbeğinde "insanlık ölmüş" dedirten görüntü

Son Dakika Haberleri

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 6 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Gassal dizisi tüm bölümleri nereden izlenir? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? DEM Parti ve AK Parti neden görüştü? Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? TRT TABİİ 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2. sezon fragmanı izle! UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gassal 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Gassal 2. sezon fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Uzak Şehir yok mu? Elektriğe zam var mı? Ocak ayında elektriğe zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kabine Toplansı'nda emekli zamları belli oldu? Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu? MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.