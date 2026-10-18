Devlet 2027'de kişi ve kurumlardan alınan paylarda yüzde 29,1 artış hedefliyor

Devlet yeni yılda kişi ve kurumlardan alınan paylardan 778 milyar 937 milyon 447 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

AA muhabirinin 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, devletin kişi ve kurumlardan aldığı pay gelirleri, yeni yılda bütçenin gelir kalemleri arasında öne çıkacak.

Buna göre, 2027'de kişi ve kurumlardan alınan pay gelirleri, bu yıla kıyasla yüzde 29,1 artacak. Böylece yeni yılda 778 milyar 937 milyon 447 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Kişi ve kurumlardan alınan paylar içinde en büyük gelir kaleminin 710 milyar 725 milyon 775 bin lirayla genel bütçeli idarelere ait paylar kaleminden sağlanması öngörülüyor.

Genel bütçeli idarelere ait paylar arasında, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınan paylar, tasfiye edilen fon gelirleri, GSM işletmelerinden alınan Hazine payları, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumundan alınan evrensel hizmet gelirleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi, trafik sigorta payları ve çevre katkı payları gibi başlıklar yer alıyor.

En fazla pay geliri Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden

Bu kapsamda, genel bütçeli idarelere ait paylar arasında en fazla gelirin, 435 milyar 84 milyon 531 bin lirayla Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden sağlanacağı hesaplanıyor. Bunu 78 milyar 157 milyon 2 bin lirayla "diğerlerinden alınan paylar" başlığı altında toplanan gelirler izliyor.

Bu geliri GSM işletmelerinden alınan Hazine payları takip ediyor. Söz konusu kalemden 76 milyar 700 milyon 489 bin lira elde edilmesi öngörülüyor.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınan payların 34 milyar 618 milyon 642 bin lira, trafik sigorta paylarının da 21 milyar 174 milyon 171 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

İthalatta alınan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden de 17 milyar 59 milyon 421 bin lira gelir hedefleniyor.

İşletmecilerden alınan evrensel hizmet gelirlerinin 14 milyar 520 milyon 824 bin lira, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan evrensel hizmet gelirlerinin 8 milyar 463 milyon 724 bin lira olması öngörülüyor.

Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri payının da yine 8 milyar 463 milyon 724 bin lira olması planlanıyor.

Özel bütçeli idarelerden alınan paylardan 8 milyar 326 milyon 941 bin lira, ithalden yüzde bir ve binde beş oranında alınan çevre katkı payından 6 milyar 106 milyon 644 bin lira, belediyelerden alınan yüzde bir oranındaki çevre katkı payından da 2 milyar lira gelir bekleniyor.

Diğer evrensel hizmet gelirleri 43 milyon 153 bin lira, tasfiye edilen fon gelirleri de 6 milyon 509 bin lira olarak tahmin ediliyor.

Devlet paylarında petrolden devlet hissesi öne çıkıyor

Kişi ve kurumlardan alınan paylar arasında "devlet payları" da önemli bir kalemi oluşturuyor. Gelecek yıl 68 milyar 211 milyon 672 bin lira devlet payı geliri bekleniyor.

Devlet payları da madenlerden devlet hakkı ve petrolden devlet hissesi kalemlerinden oluşuyor. Gelecek yıl petrolden devlet hissesi olarak 43 milyar 232 milyon 480 bin lira, madenlerden devlet hakkı olarak da 24 milyar 979 milyon 192 bin lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA