Depremlerde zarar gören illere 8,5 milyar TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremlerde zarar gören illere yapılan destekleri açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarar gören illerde bugüne kadar; İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına Program, Nakdi Ücret Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Ödeneği gibi birçok kalemde 8,5 milyar TL destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden zarar gören illerimize bugüne kadar; İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına Program, Nakdi Ücret Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Ödeneği gibi birçok kalemde 8,5 milyar TL destek verdik. Depremlerin izlerini silmek ve bölgede toparlanmayı hızlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.