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DASK 6. Kısa Film Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

DASK 6. Kısa Film Yarışması'nın Kazananları Açıklandı
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun düzenlediği 'Keşke Demeden' temalı 6. Kısa Film Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Ahmet Burak Açıkgöz, 'Denge' filmiyle birinci oldu.

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) "Keşke Demeden" temalı 6. Kısa Film Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, kurumun, 6. Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Buna göre, yarışmada Ahmet Burak Açıkgöz, "Denge" filmiyle birinci, Ali Can Öztürk, "Zamanında" filmiyle ikinci, Bayram Orak, "Yıkımın Ardından Umut" filmiyle üçüncü oldu.

Ramazan Yakut ise "Mozaik Yaşam" filmiyle Halk Oylaması Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, yarışmanın gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışmaya birbirinden değerli filmlerin başvurduğunu kaydeden Turgut, "Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası konusundaki duyarlılığı artırmak için birçok proje yürütüyoruz. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan kısa film yarışmamıza katılarak bilinçlendirme çalışmalarımıza destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye girenleri Türkiye Deprem Vakfı ve T-Rupt Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik, Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, Yönetmen İlker Canikligil, Marmara Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüce Sayılgan ve köşe yazarı Noyan Doğan'ın yer aldığı jüri belirledi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi

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