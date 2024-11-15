Üye Girişi
Haberler

ÇEİS 60. Yılını Kutladı ve Yapı Tasarım Yarışması Ödüllerini Sahipleriyle Buluşturdu

ÇEİS 60. Yılını Kutladı ve Yapı Tasarım Yarışması Ödüllerini Sahipleriyle Buluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 60. kuruluş yılını kutladığı etkinlikte düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması'nın ödüllerini sahiplerine verdi. 2023 yılında kamusal alanda fayda sağlayacak tasarımlar üzerine gerçekleştiren yarışmaya 139 proje başvurdu.

ÇİMENTO Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) 60'ıncı kuruluş yılını kutladığı organizasyonda, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek için düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 'Geleceğe Sağlam Adımlarla' mottosuyla 60 yıldır; hukuk ve endüstri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, araştırma/istatistik ve mesleki yeterlilik alanındaki proje ve faaliyetleri ile üyelerinin çalışma hayatının gelişimine katkı sunuyor. ÇEİS'in 60'ıncı Kuruluş Yıldönümü ve ÇEİS Yapı Tasarım Yarışması 2023'ün Ödül Töreni için Ankara'da düzenlenen etkinliğe, ÇEİS Yönetim Kurulu ve üye fabrikaların genel müdürleri ile sektöre emek veren paydaşlar, Yapı Tasarım Yarışması'nın jüri üyeleri ve ödül alan yarışmacıları katıldı. 14 Kasım'da Anıtkabir ziyaretiyle başlayan program, Yapı Tasarım Yarışması 2023 sergisi ve ödül töreni ile devam etti ve 60'ıncı Yıl Kutlama Yemeği ile son buldu.

'SENDİKAMIZIN SEKTÖRE KATTIĞI DEĞER VE VİZYON, AYNI ZAMANDA ÜLKEMİZİN GELİŞİMİ İÇİN DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

ÇEİS'in 60'ıncı Kuruluş yılı için açıklamalarda bulunan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Sendikamızın sektöre kattığı değer ve vizyon, aynı zamanda ülkemizin gelişimi için de büyük önem taşıyor. Bu bilinçle 60 yıllık tecrübemizi daha güçlü bir şekilde geleceğe aktarmak ve sektörümüzü geleceğe hazırlamak için çok kıymetli adımlar atıyoruz. Çimento sektörünün ülkemizdeki 110 yıllık tarihinin 60 yılına tanıklık etmiş olan ÇEİS, sektörün gelişimi ve refahı için çaba sarf eden, projeler geliştiren, sektöre ciddi anlamda yol gösteren bir kurum olmuştur. Üyelerine sağladığı eşsiz eğitim ve gelişim imkanları, belgeli işgücünün temini ve nitelikli gençleri sektöre çekme çabaları, sektörde tesis ettiği sosyal diyalog köprüsü ve geliştirdiği katma değeri yüksek projelerle üstlendiği görevi layığıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir" dedi.

'GELECEĞE YÖN VERECEK ÇEVRECİ, GÜÇLÜ VE YENİLİKÇİ TASARIMLARI YARIŞMACILARLA BİRLİKTE KEŞFETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Ödül töreninde yarışma süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Konukoğlu, "Çimento ve beton becerikli ellerde çok estetik, yenilikçi ve sıra dışı formlara evrilebiliyor. Böylelikle hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştırabiliyor. Biz de ÇEİS olarak üçüncü dönemini tamamladığımız yarışma ile geleceğe yön verecek çevreci, güçlü ve yenilikçi tasarımları yarışmacılarla birlikte keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı yarışmamızda ödüle layık görülen projelerin sahiplerini huzurlarınızda bir kez daha gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Jüri Üyelerimize de yarışma boyunca verdikleri kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum" dedi

ÖDÜL TÖRENİNDE TOPLAM 14 ÖDÜL DAĞITILDI

2023 yılında, 'Kamusal Alanda Bir Arada' teması ile kamusal fayda sağlayacak tasarımların ön plana çıkmasını hedefleyen yarışmaya, öğrenci ve profesyonel kategorilerinde toplam 139 proje başvurdu. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede, profesyonel kategoride Kürşad Keçeci, Resul Ekrem Zengin, Doğukan Cengiz; 58 projenin arasından sunduğu yenilikçi yaklaşım ile jürinin en beğendiği proje olan ÇARK projesi ile birincilik ipini göğüsledi. Kategorinin ikincilik ödülü, Yadigar Esin Esen'in Açık Meclis projesinin olurken, kategorinin üçüncülük ödülü Bahadır Asım'ın SYMBIOSIS projesine verildi. DERZ, Kaleydoskop, Kamusal Alanda Akupunktur ve Sustainable Dissolve projeleri ise kategorinin Eşdeğer Mansiyon ödüllerini almaya hak kazandı.

Öğrenci kategorisinde ise Sude Turan, Kayra Suner ve Tugay Tuncay Can'ın, Harmoni projesi birincilik ödülüne layık görüldü. İkincilik ödülünün sahibi (Con)Create projesiyle Khusniddin Khakimov, Berkay Aksu ve Abyan Muhammad Fikri'nin oldu. Kategorinin üçüncülük ödülü, Muhammed Esad Gündoğdu, Berrenur Yalçın ve Senay Özsaydı'nın Midsommar isimli projesine gitti. Öte yandan, AlgCrete, Esnek Beton, Orantes ve Pulse projeleri Eşdeğer Mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.