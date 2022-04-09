Büyükşehir Belediyesi 5 bin yağlık zeytin ve badem fidanı dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir Belediyesi 5 bin yağlık zeytin ve badem fidanı dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Büyükşehir Belediyesi 5 bin yağlık zeytin ve badem fidanı dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Araban ilçesinde 70 çiftçiye yüzde 60 hibeli 4 bin adet Nizip Yağlık Zeytin ile Bin adet de Badem Fidanı dağıttı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Araban ilçesinde 70 çiftçiye yüzde 60 hibeli 4 bin adet Nizip Yağlık Zeytin ile Bin adet de Badem Fidanı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, tarımda bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yerinde üretim modelini kentin tüm ilçelerinde yaygınlaştırarak uygulamak için yürüttüğü tarım politikasını Arabanlı çiftçilere yüzde 60 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe destekli 5 bin adet Nizip yağlık zeytin fidanı ile baden fidanı dağıtımıyla sürdürüyor.

Gerçekleştirilen fidan Dağıtım töreninde konuşan Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Arabanlı çiftçilerin kalkınması için verdiği desteklerden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Büyükşehir Belediyesi 5 bin yağlık zeytin ve badem fidanı dağıttı

Büyükşehir Belediyesi 5 bin yağlık zeytin ve badem fidanı dağıttı

Büyükşehir Belediyesi 5 bin yağlık zeytin ve badem fidanı dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Zeytin, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title