Bursa Ticaret Borsası'nın işlem hacmi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 83 arttı

BURSA (İHA) - Pandemi koşullarının etkisini sürdürdüğü 2021 yılını 8 milyar liralık işlem hacmiyle kapatan Bursa Ticaret Borsası, 2022 yılına hızlı başladı. Bursa TB'nin Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğinde işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83'lük artışla 2 milyar 783 milyon 579 bin lira oldu.

Hayata geçirdiği projeler ile hem üyelerine hem de kent ekonomisine katkı koyan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 2022 yılının ilk 3 ayına ilişkin işlem hacmi rakamlarını açıkladı. Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan dönemde işlem hacminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 oranında artış sağlayan Bursa TB, 2 milyar 783 milyon 579 bin liralık işlem hacmi rakamına ulaştı. Bursa Ticaret Borsası'nın yılın ilk çeyreğindeki performansını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Borsa kotasyonuna tabi olan ürünlere yönelik talebin yanı sıra gıda fiyatlarında yaşanan artışların da işlem hacmi rakamlarına yansıdığını söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde Bursa Ticaret Borsası'nda en çok işlem gören ürünler arasında ilk sırada 700 milyon 428 bin lira ile zeytinin bulunduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, ayçiçek yağının 270 milyon 331 bin lira ile ikinci, 223 milyon 121 bin lira ile yaş sebze-meyvenin ise üçüncü sırada yer aldığını belirtti. Tüm zorluklara rağmen üretmekten geri durmayan Bursa TB üyelerinin kent ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladığını vurgulayan Özer Matlı, "Bursa'mız sanayi kenti olmasının yanı sıra Türkiye'nin en önemli gıda, tarım ve hayvancılık kentidir. Borsa'mızın elde ettiği 3 aylık işlem hacmi rakamları da bunun en büyük kanıtıdır" diye konuştu.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yetkili acentesi ve A grubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) piyasasındaki 3 aylık işlem hacmi performansını da değerlendirdi. Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde TÜRİB ELÜS piyasasında Bursa TB acente kaydında 231 alım-satım işleminin gerçekleştiğini belirten Başkan Özer Matlı, "Türk tarımında devrim olarak kabul edilen TÜRİB ELÜS piyasasında borsamız ilk 3 aylık dönemde alım-satımda 35 milyon kilogramlık işlem miktarına karşılık, 138 milyon 637 bin liralık işlem hacmi gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde en çok işlem gören ürünler alımda arpa, satımda ise buğday olmuştur" dedi.

Bursa Ticaret Borsası'nı ortaya koydukları hedefler doğrultusunda büyütmeye devam ettiklerini kaydeden Özer Matlı, "Son dönemde gıda fiyatlarında ve lojistik maliyetlerinde yaşanan ciddi artışlar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş hem sanayicimizi hem tüketicilerimizi ciddi manada sıkıntıya düşürmektedir. Reel sektörün beklentilerini karşılamak adına atılacak adımlar ve üreticinin desteklendiği politikaların çeşitlenerek hayata geçirilmesi noktasında beklentilerimiz devam ederken, bu adımların atılması halinde ekonomik anlamda çok daha rahat günlere kavuşacağımızı söylemek mümkün. Yine de karşı karşıya kaldığımız sıkıntılara rağmen üyelerimiz başta olmak üzere, hep birlikte kentimiz ve ülkemizin kalkınması için daha çok çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Borsamızın büyümesine katkı koyan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi