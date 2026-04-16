Burgan Bank'ta üst düzey atama

Burgan Bank Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcılığına Elçin Kitapçı getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finans sektöründe aktif pasif yönetimi, fon transfer fiyatlaması ve bilanço yönetimi alanlarında kapsamlı deneyimi bulunan Kitapçı, 6 Nisan itibarıyla bankanın Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

Kitapçı, bu kapsamda bankanın ilgili iş kollarındaki stratejik süreçlerin yönetiminden sorumlu olacak.

Worcester Polytechnic Enstitüsü???????'nde Biyoteknoloji lisans eğitimini 2003'te tamamlayan Elçin Kitapçı, yüksek lisansını 2007'de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde yaptı.

Kitapçı, kariyerine aynı yıl Finansbank'ta Aktif Pasif Yönetimi ve Faiz Türevleri alanında başlarken, ilerleyen yıllarda aktif pasif yönetimi, fon transfer fiyatlaması ve iştirak koordinasyonu gibi kritik alanlarda farklı yöneticilik rolleri üstlendi.

Direktörlük görevine 2020'de getirilen ve son olarak QNB Bank Hazine Bilanço Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Kitapçı, kariyeri boyunca bilanço yönetimi ve finansal yapıların optimizasyonuna odaklanan çalışmalara liderlik etti.