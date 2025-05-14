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Burberry, Tasarruf Programı Kapsamında 1700 Kişiyi İşten Çıkaracak

Burberry, Tasarruf Programı Kapsamında 1700 Kişiyi İşten Çıkaracak
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Dünyaca ünlü lüks marka Burberry, verimlilik ve karlılığı artırmak amacıyla küresel çapta 1700 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, 2027'ye kadar toplamda 100 milyon sterlin tasarruf hedefliyor.

Dünyanın en ünlü lüks markalarından İngiliz Burberry, tasarruf programı kapsamında küresel çapta 1700 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Burberryden yapılan açıklamada, şirketin verimliliği ve karlılığı artırmak hedefiyle organizasyonel değişiklikler yapacağı belirtildi.

Bu kapsamda, önerilen değişikliklerin 2027'ye kadar 60 milyon sterlin ek tasarruf sağlayacağının aktarıldığı açıklamada, daha önce duyurulan 40 milyon sterlinlik maliyet tasarrufu programına ek olarak, yıllık toplam tasarruf miktarının 100 milyon sterline çıkarılacağı ifade edildi.

Önerilen söz konusu tasarrufların, satın alma ve gayrimenkul harcamalarında verimliliğin artırılması ve 1700 kişinin işten çıkarılmasıyla personel maliyetlerinde sağlanacağına vurgu yapıldı.

Burberry, 1856'da İngiltere'de kuruldu ve damalı eşarplar gibi lüks ürünleriyle tanınıyor.

Geçen mali yılda Çin'de talebin azalmasının etkisiyle 26 milyon sterlin faaliyet karı açıkladı.

İngiliz şirket, bir önceki mali yılda ise 418 milyon sterlin faaliyet karı elde etmişti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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