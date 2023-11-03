Burberry Çin Başkanı: Çin Kültürüne Olan Talep Artıyor

Burberry Çin Başkanı Josie Zhang, Çin'deki tüketicilerin Çin kültürünü anlayan marka ve ürünlere giderek artan bir talep gösterdiğini, bunun da Burberry açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Burberry Çin Başkanı Josie Zhang, Çin'deki tüketicilerin Çin kültürünü anlayan marka ve ürünlere giderek artan bir talep gösterdiğini, bunun da Burberry açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

LONDRA, 3 Kasım (Xinhua) -- Burberry Çin Başkanı Josie Zhang, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE), ülkenin üst düzey reform ve dışa açılıma, küresel toparlanmaya ve müşterek zenginliğe olan bağlılığını yansıttığını söyledi.

Zhang bu hafta verdiği yazılı söyleşide, "CIIE, küresel işletme ve ortaklara, bağları güçlendirmeleri, inovasyon açısından verimli fikir alışverişinde bulunmaları ve birbirleriyle kalıcı ilişkiler kurmaları için heyecan verici yeni platformlar sunuyor" dedi.

5-10 Kasım tarihlerinde Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan konukların katılması bekleniyor. 3.400'ü aşkın katılımcı ve 394.000 profesyonel ziyaretçi, fuara katılmak için kayıt yaptırdı.

İkonik İngiliz lüks markası Burberry, 2021'den bu yana CIIE'ye katılıyor.

Zhang, fuarın Burberry ve Çin'deki diğer yabancı şirketlerin sürekli gelişiminde kritik bir rol oynadığını söyledi.

Şirketin CIIE aracılığıyla Çinli tüketici ve ortakların markaya yönelik anlayışını, ürünlerini ve Çin pazarına bağlılığını geliştirdiğini kaydeden Zhang, fuarın en son sektör trendleri, iş fırsatları ve tüketici taleplerine yönelik bakış açıları sunduğunu da vurguladı.

Burberry'nin yaklaşık 30 yıldır Çin'de olduğunu kaydeden Zhang, ülkedeki tüketici pazarının dünyadaki en önemli, dinamik ve yenilikçi pazarlardan biri hale gelişine tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Çin hükümetinin iş ortamını optimize etme ve piyasa güvenini artırma yönünde somut çaba sarf ettiğini kaydeden Zhang, hükümetin üst düzey dışa açılıma bağlılığına tam destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Zhang, Çinli müşterilerin hiç olmadığı kadar dijital açıdan bilgili ve ekolojik açıdan bilinçli olduğunu ifade etti.

Çin'deki tüketicilerin Çin kültürünü anlayan marka ve ürünlere giderek artan bir talep gösterdiğini vurgulayan Zhang, bunun hem Burberry hem de bütün endüstri açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.