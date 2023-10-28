Bulls GSYO, Sanko Yatırım Menkul Değerler'i satın aldı

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Bulls GSYO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Sanko Holding'in finansal piyasalarda faaliyet gösteren firması Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası satın aldı.

İşlemin gerçekleşmesi sonrası açıklama yapan Kemal Akkaya, "Sermaye piyasası ve girişim sermayesi alanlarındaki deneyimlerimizi birleştirerek, sektörün liderlerinden biri olacağız. Amacımız, müşterilerin finansal getiri ve hizmet kalitesi beklentilerini karşılamada liderliği üstlenmek ve sermaye piyasalarının seçkin, güvenilir kuruluşları arasında kalıcı olmak" dedi.

"KALİTE GÜVENCE SEVİYESİNE ULAŞMAK TEMEL AMACIMIZDIR"

Sermaye piyasaları ürün yelpazesi içerisindeki tüm faaliyetlerini müşteri, çalışan ve düzenleyici kurumlar ortak paydasını gözeterek etkin ve şeffaf şekilde sunacaklarını kaydeden Akkaya, "Müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak, verimlilik artışı sağlamak, maliyetleri azaltmak, memnuniyeti yükseltmek ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir kalite güvence seviyesine ulaşmak temel amacımızdır" diye konuştu.

SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA

2001 yılında kurulan Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş., geniş yetkili aracı kurum olarak işlem aracılığı, portföy aracılığı, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yöneticiliği, halka arz aracılığı ve sınırlı saklama hizmetlerini veriyor. Söz konusu işlemlerle ilgili yetkili belgelere sahip olan şirketin yönetim merkezi İstanbul'da bulunurken, 45 milyon TL'lik sermayeye sahip olduğu belirtildi.