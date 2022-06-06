ŞANLIURFA - Buğday ve arpa alım fiyatları Şanlıurfalı üreticileri memnun etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Buğday ve arpa alım fiyatları Şanlıurfalı üreticileri memnun etti

AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 hasat dönemindeki buğday ile arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları Şanlıurfalı üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 hasat dönemindeki buğday ile arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları Şanlıurfalı üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, Türkiye'deki buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'i üretiliyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, bu yıl verim ve kalitenin geçen yıla göre artmasını beklediklerini söyledi.

Hububatta harman dönemine gelindiğini aktaran Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'mızda buğday üretimimiz yaklaşık 2 milyon 500 bin dönüm, arpa üretimiz ise 800 bin dönüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı buğday ve arpa fiyatını çiftçilerimiz çok makul gördü. Çok güzel bir fiyat açıklaması yapıldı. Çiftçilerimiz bu açıklanan fiyattan çok memnunlar. Buğday deyince akıllara Şanlıurfa geliyor. Sert makarnalık buğday Şanlıurfa'daki çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. Fabrikalar en az yüzde 10 bu buğdayı karıştırıp kullanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza açıkladığı fiyattan dolayı teşekkür ediyorum. Yalnız girdilerimiz biraz yüksek, bunları da düşürürse çiftçilerimiz çok memnun olur, Allah devletimize zeval vermesin."

Çiftçilerin yorumları

Haliliye ilçesi kırsalında çiftçilik yapan Mehmet Çoban ise bu yıl yaklaşık 250 dönümlük alanda arpa yetiştirdiğini belirterek, aldığı rekolteden memnun olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TMO alım fiyatlarının kendilerini sevindirdiğini aktaran Çoban, "Cumhurbaşkanımıza ben buradan teşekkür ederim, açıklamış olduğu taban fiyatı güzel bir haberdi. Bir de 1000 liralık destek de çiftçilerimiz için büyük bir müjdeydi. Bütün çiftçilerimize bol bereketli bir sezon dilerim." dedi.

Çoban, aracılar yüzünden ürün fiyatlarının çok yükseldiğini, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Çiftçi Ali Felhan da açıklanan fiyatların tüm hububat üreticilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğunu hububat fiyatlarından çiftçi olarak hepimiz çok memnunuz. Bütün çiftçi arkadaşlarımızla da görüştük hepsi fiyatlardan çok mutlu, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title