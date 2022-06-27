Devlet destek verdi, Siirtli çiftçiler yetiştirdi

Bu ürünün geliri çok gideri yok

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde yıllardır çiftçilik yapan Gazanfer Toprak, Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlığından almış olduğu hibe desteğiyle 40 dönüm alanda lavanta yetiştirdi. Gübre, ilaçlama ve sulama gibi ihtiyaç duyulmayan lavanta bitkisinin ülke ve dünya genelinde büyük ilgi gören bitkiler arasında yer alıyor.

Bölgede ürün çeşitliğini artırmak, bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturmak amacı ile lavanta ekimi yapan çiftçileri yerinde görmek ve incelemek için bölgeye geldiklerini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tarım projelerinin uzun vadede katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesiyle gelir artışına, üretim sonrası endüstriyel yapılanmanın gelişmesine ve ilçenin hem tarımsal hem ekonomik düzeyde kalkınmasını hedeflediklerini söyledi.

Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak lavanta ekimine yöneldiklerini belirten çiftçilerden Gazanfer Toprak, lavanta bitkisinin her hangi bir masrafı olmadan ekim yaptıklarını ve üründe yüksek verim beklediklerini dile getirdi.

Toprak, "Yıllardır kuru tarımla uğraşıyoruz. Buğday, mercimek, arpa ekimini yapıyoruz. Alternatif ürün olsun diye bölgeye böyle bir çalışma yapıldı. Kaymakamlığın projesine dahil olduk. Bizde katkı sağlayarak lavanta ekimini yaptık. Elegant çeşidini yapmışız güzel bir görüntü hasıl oldu. Güzel bir verim alacağız Allah'ın izniyle. Bu tıp ve kimyasal sanayisinde de kullanılıyor. Temizlik, kolonya birçok alanda kullanılabiliyor. Bunun hasat dönemi de yaklaşmış oldu. Hasat edip distilasyona gönderiyoruz. Distilasyon da yağını ayırıyorlar. Bunun özel suları var o sularla da kolonya ve temizlik ürünü yapılabiliyor. Çok amaçlı bir üründür. Değeri de ona göre artacaktır" dedi.

Kurtalan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahfuz Demir ise, "Görmüş olduğunuz lavantaları biz geçen sene ektik. Bu lavanta kaymakamlık adına Gap İdare Başkanlığına bir proje hazırladık. Bölgeye alternatif bir ürün olarak lavanta ekimi yaptık. Bizim bölgemiz kurak alanlar olduğu için hububat, arpa, buğday, mercimek ekimi yapılıyor. Alternatif bir ürün olarak lavanta ekimi yaptık. Bu üründe amacımız bu ürünün girdileri çok az. Hastalıklara karşı dayanaklı. Çiftçiler için girdiler ve masraflar çok az olan, geliri çok fazla olan bir üründür" şeklinde konuştu.