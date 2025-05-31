Bu Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Bu Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 29,05 ile Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Ayrıca, emeklilik yatırım fonları arasında Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti emeklilik fonu, yüzde 1,72 kazanç ile öne çıktı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 29,05 ile Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu.

Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,72'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,36515329,05
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON454,09054611,08
AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON39,62945111,03
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)333,70339210,64
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,33423310,38
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON1,045549,56
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)609,1956599,08
NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON81,7665967,22
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20,3159976,92
HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,3002916,29
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2869911,72
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2522191,43
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2555511,43
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,235851,33
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,062031,27
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0103221,24
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0835111,21
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0674991,19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0673721,16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1035131,15
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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