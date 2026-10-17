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Bozulabilir gıda taşımacılığında kurallara uymayana 12 bin 758 lira ceza kesilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı; bozulabilir gıda taşımacılığı kurallarını ihlal edenlere 12 bin 758 lira idari para cezası uygulanacak. Cezalar daha önce 2 bin lira olarak uygulanıyordu.

Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin kurallara aykırı hareket edenlere 12 bin 758 lira idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin kurallara uymayanlara verilecek idari para cezaları yeniden düzenlendi.

Buna göre, taşımacılık kurallarını ihlal eden "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" kapsamında ATP İşletme Yetki Belgesi sahibine ve onay kuruluşuna 12 bin 758 lira idari para cezası uygulanacak.

Bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan özel nakliye ekipmanının mevzuata uygun olmaması durumunda, ATP İşletme Yetki Belgesi sahibi merkezler ve onay kuruluşunda yönetmeliğe aykırı bir durumun tespiti halinde de 12 bin 758 lira idari para cezası kesilecek.

Söz konusu cezalar daha önce 2 bin lira olarak uygulanıyordu.

Kaynak: AA
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