Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Haber Videosunu İzle
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte internetten altın alımı Ocak 2026'da 4 milyar 696 milyon TL'ye ulaşarak aylık bazda rekor kırdı; online işlemlerde ortalama sepet tutarı da 36 bin TL'ye çıkarak yatırımcıların dijital kanallara yöneldiğini gösterdi.

  • Ocak 2026'da internetten kartla yapılan altın alışverişi 4 milyar 696 milyon TL'ye ulaştı.
  • İnternetten altın alışverişinin tutarı 2025'in ortalama hacmine göre yüzde 59 arttı.
  • İnternetten altın alışverişinin ortalama sepet tutarı Ocak 2026'da 36 bin TL'ye yükseldi.

Türkiye'de altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından yatırımcıların internet üzerinden altın alımına ilgisi de büyük bir sıçrama yaptı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Ocak 2026'da internetten kartla yapılan altın alışverişi 4 milyar 696 milyon TL'ye çıktı ve bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık hacmini temsil etti.

4,7 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Online altın alışverişinin tutarı, 2025'in ortalama hacmiyle karşılaştırıldığında yüzde 59 artış gösterdi ve 2023'te aylık ortalama 399 milyon TL olan rakam 2026'nın Ocak ayında yaklaşık 4,7 milyar TL'ye yükseldi.

BİRİM İŞLEM BÜYÜKLÜĞÜ DE ARTTI

Sadece toplam tutar değil, birim işlem büyüklüğü de önemli ölçüde arttı; 2023'te internetten yapılan altın alışverişinin ortalama sepet tutarı 5 bin TL seviyesindeyken bu miktar Ocak 2026'da 36 bin TL'ye kadar çıktı.

Bu eğilim, yatırımcıların sadece küçük tasarruf işlemleri için değil, daha yüksek tutarlı alımlar için de dijital platformları tercih ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, fiyatların yükselmesi, güvenli ödeme seçenekleri ve zaman tasarrufu gibi faktörlerin internetten altın alımını cazip kıldığını belirtiyor.

