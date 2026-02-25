Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Türkiye'de altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından yatırımcıların internet üzerinden altın alımına ilgisi de büyük bir sıçrama yaptı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Ocak 2026'da internetten kartla yapılan altın alışverişi 4 milyar 696 milyon TL'ye çıktı ve bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık hacmini temsil etti.

4,7 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Online altın alışverişinin tutarı, 2025'in ortalama hacmiyle karşılaştırıldığında yüzde 59 artış gösterdi ve 2023'te aylık ortalama 399 milyon TL olan rakam 2026'nın Ocak ayında yaklaşık 4,7 milyar TL'ye yükseldi.

BİRİM İŞLEM BÜYÜKLÜĞÜ DE ARTTI

Sadece toplam tutar değil, birim işlem büyüklüğü de önemli ölçüde arttı; 2023'te internetten yapılan altın alışverişinin ortalama sepet tutarı 5 bin TL seviyesindeyken bu miktar Ocak 2026'da 36 bin TL'ye kadar çıktı.

Bu eğilim, yatırımcıların sadece küçük tasarruf işlemleri için değil, daha yüksek tutarlı alımlar için de dijital platformları tercih ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, fiyatların yükselmesi, güvenli ödeme seçenekleri ve zaman tasarrufu gibi faktörlerin internetten altın alımını cazip kıldığını belirtiyor.