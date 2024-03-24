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Borusan Lojistik İşçilerine Destek İçin Yemekhane Kapısı Kilitlendi İddiası

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Borusan Lojistik'te sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan arkadaşlarına destek olmak isteyen işçilere yemekhanenin kapısının kilitlenerek sahurda yemek verilmediği iddia edildi.

İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963'ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor. İşçiler sendikaya üye olan çalışanların Borusan A.Ş tarafından işten çıkarıldığını iddia ederek fabrika önünde eylemde bulundu. İşçiler tarafından yapılan açıklamada, "Liman-İş Sendikası olarak 1963'ten beri yürütmekte olduğumuz sendikal mücadelemiz bütün zorluklara ve engellemelere rağmen devam etmektedir. Sendikamız bir süredir Borusan Lojistik A.Ş.'de örgütlenme çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışma sonucunda Borusan Lojistik A.Ş.'de çalışan işçiler anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olmuşlardır. Ancak sendikal örgütlenmeden haberdar olan işveren, yasaları hiçe sayarak sendikaya üye olan 4 işçiyi haksız sebeple işten atmıştır. İşveren bu tutumundan bir an önce vazgeçerek işten atılan işçileri işe geri almalıdır. Anayasanın 51. maddesinde 'Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz' hükmü yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesine göre ise sendikal hakların kullanılmasını engellemek suçtur. İşveren, işçilerin özgürce sendikaya üye olma hakkını engelleyerek Anayasaya karşı gelmekte ve Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlemektedir. Liman-İş sendikası olarak tüm işçilerin sendikal haklarını özgürce kullanabilmeleri için mücadelede her zaman ön saflarda yer aldık. Tüm baskılara ve zorluklara rağmen bu mücadelemizden asla vazgeçmedik. Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizle birlikte Borusan Lojistik çalışanlarının da yanında duracak, tüm baskı ve engelleri birlikteliğimizle aşacağız. Biliyoruz ki kamuoyu da sendikal haklarını kullanmak isteyen, baskı ve tehditler altında, işten atılan, işten atılma korkusuyla emek vermeye devam eden Borusan Lojistik işçilerinin yanında olacaktır. Birlikten doğan gücümüzle, Borusan Lojistik işçileri anayasal haklarını kullanarak sendikalı olacak ve toplu iş sözleşmesinden faydalanacaktır" denildi.

Ayrıca, Gemlik Borusan Limanı'nda sendikaya üye olan 4 arkadaşlarının işten çıkartılması ve 8 arkadaşlarının işten çıkartmak üzereyken grev başlatan işçilere de yemekhane kapısının kilitlendiği ve sahurda yemek verilmediği iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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