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Borsa İstanbul Haftalık Değer Kaybı ile Kapatıldı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,90 değer kaybıyla kapatırken, dolar ve avro değer kazandı, altın fiyatları düştü. Yatırım fonları arasında kıymetli maden fonları en çok kazandıranlar oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 1,81 artış, altının gram fiyatı ise yüzde 0,80 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.339,67 puanı ve en yüksek 9.643,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 9.379,83 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 düşüşle 25 bin 180 liraya indi.

Geçen hafta sonu 6 bin 281 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,73 azalarak 6 bin 235 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 artarak 38,0140 liraya, avro yüzde 1,81 artışla 41,8720 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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