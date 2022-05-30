Borsa haftaya yükselişle başladı - Haberler

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Borsa haftaya yükselişle başladı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,15 artışla 2.466,88 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,15 artışla 2.466,88 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,05 puan ve yüzde 1,15 değer kazanarak 2.466,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 1,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62'yle ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,49'la finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 0,49 düşüşle 2.438,84 puandan kapanırken, haftalık bazda yüzde 2,8 değer kazandı.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.

Şimdilik geri plana atılan enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar açısından bu hafta açıklanacak verilerin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bu kapsamda ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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