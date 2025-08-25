Bitcoin, gece boyunca yatırımcısını uyutmadı

Kripto para piyasaları dün gece sert dalgalanma yaşadı. Hafta içinde 118 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, saatler içinde hızla değer kaybederek 110 bin 600 dolara geriledi. Kısa sürede yaşanan 7 bin doları aşkın kayıp, yatırımcıları tedirgin etti. Düşüş, altcoin piyasalarına da yansıdı.

BALİNA SATIŞLARI BASKI YARATTI

Piyasa analistleri, dalgalanmanın "balina" olarak bilinen büyük yatırımcıların toplu satışlarından kaynaklandığını belirtti. Zincirleme satış baskısının küçük yatırımcılar üzerinde panik etkisi yarattığı, bunun da fiyatlardaki düşüşü hızlandırdığı ifade edildi.

KRİTİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

25 Ağustos sabahı 08.00 itibarıyla Bitcoin 112 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, 110 bin doların kritik destek, 118 bin doların ise güçlü direnç konumunda olduğunu vurguluyor. Bu seviyelerin kırılması halinde piyasanın yönünün belirginleşeceği ifade ediliyor.