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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,81 kayıpla 11.702,62 puana geriledi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,81 azalışla 11.702,62 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 2,05 değer kaybederken en fazla kaybettiren yüzde 3,74 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 11.702,62 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,08 puan ve yüzde 0,81 azalışla 11.702,62 puana indi.

Toplam işlem hacmi 37,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 2,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,11 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,74 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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