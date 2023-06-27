Bıçakçı esnafında bayram yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da yarın başlayacak bayramı öncesi kurban kesecek vatandaşlar bıçakçı esnafının yolunu tuttu. Bıçak satışlardan ziyade vatandaşların daha çok ellerindeki mevcut bıçak ve satırları bilettikleri gözlendi.

Kentte Demirciler Çarşısı'nda bulunan bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Bayramda en çok kullanılacak olan bıçak ev satır gibi araçların 10 ile 50 TL arasında bilendiği belirtilirken, vatandaşların yeni bıçak almak yerine daha çok bileme işine rağbet gösterdikleri ifade edildi. Bıçakçı esnafı Cemal Usta, işlerin önceki bayramlara göre az olmasına rağmen yine de piyasada güzel sayılabilecek bir hareketlilik olduğunu ifade etti. Usta, bıçakların 250 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını kaydederek, bu yüzden bıçak bileme işine talebin fazla olduğunu dile getirdi.