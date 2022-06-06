Başkan Altay buğday ve arpa alım fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Haberler

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni hasat dönemi için açıklanan buğday-arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, fiyatların tüm çiftçiler için hayırlı olmasını diledi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çiftçiye ve üreticiye verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Binlerce yıllık geçmişiyle tarihin her döneminde üreten bir şehir olan Konya'nın günümüzde de bu vasfını devam ettirdiğine dikkat çeken Başkan Altay, verilen tarım destekleriyle çiftçilerin yüzünün güldüğünü söyledi. Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni hasat dönemi için açıkladığı sert ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına bin TL prim desteği ile birlikte 7 bin 50 TL olurken; arpa alım fiyatı da ton başına 500 TL prim desteği ile 6 bin TL olmuştur. Her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanında olan Cumhurbaşkanımıza tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi