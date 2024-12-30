Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı

2025'e girmeden önce 3 büyük banka çok konuşulacak bir karara imza attı. Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını açıkladı. Hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi.

800 LİRAYA KADAR ÜCRET KESECEKLER

Buna göre Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım yıllık 790 TL, Halk Yatırım ise ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti kesecek. Söz konusu uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

HESAPLAR BİR BİR KAPATILIYOR

Öte yandan 3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladı.