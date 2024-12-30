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Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı

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Bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından yıllık 790 liraya varan bakım ücretleri alacağını açıkladı. Kararın ardından yatırımcılar hesaplarını kapatmaya başladı.

2025'e girmeden önce 3 büyük banka çok konuşulacak bir karara imza attı. Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını açıkladı. Hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi.

800 LİRAYA KADAR ÜCRET KESECEKLER

Buna göre Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım yıllık 790 TL, Halk Yatırım ise ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti kesecek. Söz konusu uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

HESAPLAR BİR BİR KAPATILIYOR

Öte yandan 3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladı.

Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

aynen öyle herkes kapatsın...

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Haber YorumlarıTamer Ozsan:

zaten hisse alım ve satımda ücret alıyorlar. saçmalık

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Haber YorumlarıEriş Ersoy:

Yarın son gün herkes kapatsın

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Haber YorumlarıNarin Blut:

Tepki verirseniz siz değil onlar sizin köleniz olur.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Promosyon ödemeleri yaklaşıyor , kimse kapatmaz hesabını. Emekli maaşını aldıpı banka kredi kart aidatı almadıı gibi hisse senedi alım satımından komisyon fatura ödemelerinden de komisyon ve muamele ! vergisi aldıpı için ,bakım parası saçma geldi

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Değişik bir soygun şekli. BDK Kurumu diye biryer bbar.sikayetinizi bile kaale almıyor. Mahkemeye veriniz bankalar ile olan sürtüşmeleri. Gerisi hikaye.

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