Balıkesir'de arıcıların ucuz şeker sevinci

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, arıcılara Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu (TAHAP)tarafından ucuz şeker dağıtımı yapıldı. İlçeye gelen iki tır dolusu bin 80 çuval şeker dağılırken arıcılar sevinç yaşadı.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu Edremit Körfezindeki arıcılara çuvalı 400 liradan şeker dağıttı. Ucuz şeker alan yaklaşık 200 arıcı Federasyon yetkililerine teşekkür etti. Ucuz şeker dağıttıklarını anlatan TAHAP Edremit Körfezi sorumlusu Aydın Kunter," 365 lira artı nakliyeden şekeri üyelerimize temin ettik. Şimdi bu gün bir tır geldi. Sabaha karşı ikinci bir tır gelecek. Bir tırda 540 çuval şeker var. İkinci tırda da 540 çuval şeker var. Bin 80 çuval şekeri biz arıcılarımıza üçer beşer, onar yermişler dağıtıyoruz. Arıcımızda, bizden aldığı bu şekerle arısını besleyecek. Bütün Balıkesir'de toplamda 5 tır şeker geliyor" dedi. Arıcı Cemile Aksu da," Tabi bizde alacağız şekerimizi, bekledik. Bütün kış boyu şekerlerimizi bekledik. Şimdide geldi. Çok memnunuz. Başkanın verdiği hizmetten dolayı memnunuz. Başkanımızda çok çabaladı. Şimdi artık geliştirme zamanı. Kadınlarımızın da bu işi yapmalarını istiyorum. Kadın dayanışma, emekçi kadınlar biz birbirimize destek olacağız. Üreten kadınlar olmak istiyoruz" dedi. TAHAP Balıkesir İl Başkanı Akın Beyhanlı ise, "Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonunun arıcılara besleme şekeri dağıtması tüm hızıyla devam ediyor. Bu gün Balıkesir Burhaniye ilçesinde dağıtıyoruz. Şu an besleme şekeri arıcılara büyük bir ihtiyaç. Şeker fiyatlarının günümüzde 800 TL'yi bulmasına rağmen TAHAP olarak arıcılarımıza biz yarı fiyatına yani nakliye dahil 400 TL'ye veriyoruz. Arıcalarımız bu konuda çok mağdurdu. TAHAP Yetişti imdatlarına. Federasyonumuz özel firmalarla anlaşarak bunu yarı fiyatına üreticilerinize verdik" dedi.