Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden bin çiftçiye tohum desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Savaştepe, Erdek, Marmara, İvrindi ve Balya ilçelerinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı aktif bin çiftçiye tohum desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Savaştepe'den 250, İvrindi'den 260, Erdek ve Marmara'dan 300 çiftçiye mısır tohumu dağıtan belediye, Balya'dan 190 çiftçiye badalan fasulye tohumu desteğinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, mısır tohumlarını "Damla Sulama ile Mısır Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında dağıttıklarını bildirdi.

Akça, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda üreticinin elini güçlendirecek proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Tohum dağıtım törenlerine İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İvrindi Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Demir ile üreticiler katıldı.