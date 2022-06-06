Bakan Yardımcısı Pakdil: Genel hububat üretiminde artış bekliyoruz - Haberler

Bakan Yardımcısı Pakdil: Genel hububat üretiminde artış bekliyoruz

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Bu yıl öngördüğümüz buğday üretimimiz 9,5 milyon ton. Bu, geçen yıla göre yüzde 10,5 bir ilave artış. Genel hububat üretiminde de artışı bekliyoruz" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun 7'nci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde toplandı. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı ve yurt genelinden 366 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul'da 2022- 2026 arasında görev yapacak yeni yönetim, denetim ve istişare kurulları seçilecek. Programa katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, bakanlığın sektöre ilişkin çalışmalarını ve beklentileri anlattı.

"Kuruluşumuzun üzerinden geçen çeyrek asırda, federasyonumuz hep ilkler ile anılmıştır. Yenilikçi bakış açısı ile sektörümüze kalite ve hijyen getirdik. Fırıncı esnafımızın ayakta kalabilmesi için mutlaka kazanması gerekmekte. Sektörümüzün sorunlarının çözümü noktasında gerek bakanlarımız ile gerek bürokratlarımız ile sürekli diyalog halinde olduk. Mayıs ayında desteklemenin son bulması ile sıkıntılı bir süreç yaşıyorduk. Haziran ayında da desteklerin devam edecek olması bizim esnafımıza, vatandaşımıza nefes aldıracak. Destekleme olmasaydı hem tüketiciye kendimizi anlatmada zorluk çekecektik. 280 liraya aldığımız un fiyatı 500 lira olarak telaffuz edilmeye başlanmıştı. İnşallah TMO'nun desteklemesi ile hem tüketicimiz mağdur olmayacak hem de fırıncı esnafımız mağdur olmayacak."

Görüntü dökümü:

- Delegelerden görüntü

- Bakan Yardımcısı Pakdil'in konuşması

- Federasyon Başkanı Balcı'nın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Şaduman UNUTMAZ- Oğuzhan DEMİR/ANKARA,