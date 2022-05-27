Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlanacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlanacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Türk Lirası, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title