Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor - Haberler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlanacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi