Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı (2) - Haberler

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Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı (2)

AA - Kıvanç Gürbüz - Ekonomi
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Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı.

Türkiye- Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı. (2)

AA / Kıvanç Gürbüz - Ekonomi

Adil Karaismailoğlu Türkiye Gana Ekonomi Güncel Haberler

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