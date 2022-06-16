Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı (2) Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı. Türkiye- Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı. (2) AA / Kıvanç Gürbüz - Ekonomi Adil Karaismailoğlu Türkiye Gana Ekonomi Güncel Haberler

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