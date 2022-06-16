Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı (2)
AA - Kıvanç Gürbüz - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı.
Türkiye- Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı. (2)
AA / Kıvanç Gürbüz - Ekonomi