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Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri 600 TL'den alındı

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Nazilli'de düzenlenen sezonun ilk kuru incir alım ve tescil töreninde Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, kilosu 600 TL'ye incirleri satın aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sezonun ilk kuru inciri kilosu 600 TL'den alındı. Açık artırmaya katılan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, artırma sonunda incirin kilosuna 600 TL'ye vererek satın aldı.

Nazilli'de her yıl geleneksel olarak sürdürülen sezonun ilk kuru incir alım ve tescil töreni bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan başta olmak üzere il ve ilçe protokolü katılım sağladı. Törende üreticiler tarafından getirilen sezonun ilk kuru inciri açık artırmaya çıkartıldı. Oldukça çekişmeli geçen artırmanın sonunda Kaymakam Kan, 600 TL ile kiloda en yüksek rakamı vererek kuru incirleri satın aldı.

"Bu fiyatı hak ediyor"

İlk kuru incir alımını gerçekleştirdiklerini ve sezonun hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan: "Bugün çok güzel bir program gerçekleştirdik. İlk kuru incir alımını gerçekleştirdik. Çünkü Nazilli'de artık kuru incir hasadı başladı. İlk kuru inciri de 600 TL'den aldık. Çünkü bu fiyatı hak ediyor. Çok lezzetli, çok güzel ve çok keyifli bir ürün. Tüm üreticilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü vatanımızın, milletimizin üretime ihtiyacı var. Onun için tüm çalışkan Nazillililere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Törende ilk kuru inciri getirerek tescilleten üreticilere plaketle teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Huriye Küpeli Nazilli Ekonomi Güncel Haberler

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