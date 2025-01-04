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Aydın'da Ekmek ve Simit Fiyatlarına Zam

Aydın'da Ekmek ve Simit Fiyatlarına Zam
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Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, artan maliyetler nedeniyle simit ve ekmek fiyatlarının yükseldiğini açıkladı. 200 gram ekmek 12,5 TL, 100 gram simit ise 15 TL'den satılacak.

Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, simit ve ekmek fiyatlarında artış yaptıklarını belirterek artan maliyetler nedeniyle bu fiyat düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Girdi maliyetlerinde yaşanan artış üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını talep etti. Oda tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verildi. Akdağ, artan maliyetler nedeniyle bu fiyat düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini ifade ederek 7 Ocak tarihinden itibaren ekmeğin yüzde 25 zamlı satılacağını duyurdu. Alınan karara göre Aydın genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL'ye, 100 gram simit ise 15 TL'ye satılacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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