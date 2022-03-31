Ayçiçeği üretimine 46 milyon liralık destek

SAMSUN (İHA) - KARADENİZBİRLİK, 2022 yılı ayçiçeği ekilişleri nedeniyle üretici ortaklarına 16 milyon TL nakdi, 30 milyon TL de ayni kredi desteği sağladı.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2022 yılı yağlı tohum ekimine yönelik olarak üretici kooperatiflerine nakdi ve ayni kredi desteğinde bulundu.

Tarlaya tohumu atmadan destek

Konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Her kampanya döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başlayan birliğimiz, 2022 yılı ekilişleri için de üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam etmektedir" dedi.

Sınırlı imkanlara rağmen

Ünal Erarslan, açıklamalarının devamında şöyle dedi:

"Birliğimiz bu amaçla, 2022 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 16 milyon TL tutarında nakdi kredi dağıtımı yapmış, başta tohum, zirai ilaç ve yağ olmak üzere yaklaşık 30 milyon TL değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 46 milyon TL tutarında kredi dağıtmıştır. Sınırlı imkanlara rağmen ortak üreticilerimize hizmetlerimiz artarak devam etmektedir."

İthalat değil yerli üretim

"İthalat değil yerli üretim" çağrısında bulunan Erarslan, "Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır" diye konuştu.

"Ürün destekleme primi artırılmalı, stopaj sıfırlanmalı"

"Ürün destekleme primi artırılmalı, stopaj sıfırlanmalı" diyen Erarslan şu önerilerde bulundu:

"Son zamanlarda ortaya çıkan ayçiçeği yağı fiyatlarındaki aşırı dalgalanmanın önüne geçmek ve ayçiçeği üretiminin artırılarak ithalata bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu yüzde yüz yerli üretim olup, üretim artışı için birliğimizce ayni ve nakdi kredi imkanları kullanılarak üreticilerimiz desteklenmektedir. Ancak yeterli artışın olması için kesinlikle devletin biran önce (2022 yılı ekimi henüz başlayacakken) ürün destekleme primi ödeme miktarlarını önemli ölçüde artırmalı ve ekim yapılmadan açıklanmalıdır. Ayrıca, üretici çiftçimizden kesilen yüzde 2 oranındaki ayçiçeği ürünündeki stopajın kaldırılması da ayçiçeği ekimini teşvik edecektir."

Yüzde 100 saf ve helal sertifikalı

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Erarslan, sözlerinin son bölümünde ise, "Birliğimiz üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile de tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi