Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. İtalya hükümetinin bankalara yönelik ek vergi getirilmesinde yumuşamaya gidilebileceği yönündeki açıklamaların etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. Gaz fiyatları da piyasaların odağında bulunuyor. Gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.