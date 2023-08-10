Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı
Ekonomi Haberleri
Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. İtalya hükümetinin bankalara yönelik ek vergi getirilmesinde yumuşamaya gidilebileceği yönündeki açıklamaların etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. Gaz fiyatları da piyasaların odağında bulunuyor. Gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge yüzde 0,6 artışla 463,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 15.975 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.593 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.404 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer artışıyla 9.440 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselişle 30.613 puanda bulunuyor.
Dün günü yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.0980 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1,1010 seviyesinde dengelendi.
Avrupa borsalarında İtalya hükümetinin bankalara yönelik ek vergi getirilmesinde yumuşamaya gidilebileceği yönündeki açıklamaların etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.
Avrupa'da gaz fiyatları da piyasaların odağında bulunuyor. Bölgede gaz fiyatları, kıtaya Rus gazı tedarikinin azalmaya devam edeceği ve enerji krizinin henüz sona ermediğine ilişkin uyarıların ardından yükselişe geçti.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı gün içinde yüzde 23,7 artarak 38,4 avroya çıktı.
Analistler, küresel piyasaların dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlediğini, gözlerin bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörüldüğünü söyleyen analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.