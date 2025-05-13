ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. 2025 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş., birinci çeyrek finansal sonuçları açıkladı. Şirket, gelirini 478,8 milyon TL'ye, FAVÖK'ünü ise 163,5 milyon TL'ye taşıdı.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), 2025 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk üç ayında 478,8 milyon TL gelir elde etti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 163,5 milyon TL seviyesine ulaşırken, net kar ise 110,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, 2025 yılına sürdürülebilir büyüme hedefiyle girdiklerini belirterek, şirketin ilk çeyrek finansal ve operasyonel performansına dair değerlendirmede bulundu: "2024 yılını güçlü finansal sonuçlar ve başarılı global operasyonlarla 300'ün üzerinde yeni müşteriyi portföyümüze ekleyerek tamamladık. 2025 yılında da çeşitlendirilmiş iş modelimizle global ölçekte büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. İlk çeyrek sonuçlarımız, bu yıl için belirlediğimiz planlar doğrultusunda gerçekleşti. Yazılım satışlarımızın oransal olarak öne çıktığı bu dönemde, brüt karımız reel bazda yüzde 16 artış gösterdi. Aynı zamanda tekrarlayan gelirlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ederek toplam gelirlerimizin yüzde 67,6'sını oluşturdu."

Şirketin faaliyet gösterdiği farklı iş alanlarına dikkat çeken Ümit Cinali, "Ar-Ge çalışmalarımızla müşterilerimize yenilikçi çözümler sunarken, aynı zamanda potansiyel pazarlarımızı genişletmeyi hedefliyoruz. 2025 yılında Çin'deki operasyonlarımızın katkılarına ek olarak, Afrika'daki hizmet sunduğumuz lokasyon sayısını artırmayı ve portföyümüze yeni ülkeler ekleyerek global açılımımızı sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Cinali sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeşil enerji ve karbon sertifikası ticaretine yönelik platformumuz ATP GreenX, Avrupa Enerji Borsası'na (EEX) platform hizmet sağlayıcısı olarak başvurusunu tamamladı ve küresel pazara açılım sürecini başlattı. Bunlara ek olarak, Asya-Pasifik bölgesinin lider bulut hizmet sağlayıcısı Alibaba Cloud ile imzaladığımız distribütörlük anlaşması sayesinde, 2028 yılında 3 milyar USD büyüklüğe ulaşması öngörülen Türkiye bulut pazarında pay sahibi olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda güçlü bir iş ortağı ağı kuruyoruz."

Cinali ayrıca, sermaye piyasalarına yönelik geliştirdiği yapay zeka destekli yeni nesil platformun 2025 yılı içerisinde kullanıma sunulmasının planlandığını belirtti. Platformun, şirketin farklı sektörlerdeki açılımına da katkı sağlayacağını vurguladı. Şirketin yapay zeka uygulamalarının tüm faaliyet alanlarında kullanımı için girişimlerini ve stratejik iş ortaklıklarını oluşturmaya devam ettiğini iletti. Şirket, nesnelerin interneti (IoT) ve robotik süreç otomasyonu gibi ileri teknolojilerle gerçek zamanlı veri işleme ve karar destek sistemleri geliştirmeye devam ediyor. ATP, otonom robot çözümleriyle de operasyonel verimliliği artırmayı ve iş gücünü katma değeri yüksek alanlara yönlendirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL