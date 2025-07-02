ATP Capital, Ata Express'in Çoğunluk Hisselerini Satın Aldı

ATP Capital, Ata Express'in Çoğunluk Hisselerini Satın Aldı
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ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ata Express'in (%90) çoğunluk hisselerini satın alarak dijital iletişim ve dağıtım alanındaki varlığını güçlendirdi. CEO Ümit Cinali, yaptıkları yatırımların teknoloji odaklı büyüme vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti.

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP Capital), Ata Express'in çoğunluk hisselerini satın aldığını duyurdu.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin (ATP) bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP Capital), dijital iletişim ve dağıtım alanında faaliyet gösteren; Tıkla Gelsin çevrim içi yemek sipariş platformu ve Fiyuu kurye teslimat markalarını bünyesinde bulunduran Ata Express'in çoğunluk hisselerini satın aldı.

Yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen yatırım kararı doğrultusunda ATP Capital, Ata Express'teki yüzde 1 sahiplik oranını, yüzde 89'unu da satın alarak yüzde 90 seviyesine artırdı. Süreç kapsamında gerekli yasal prosedürler tamamlanırken, sermaye artırımıyla birlikte Ata Express'in ortaklık yapısı yeniden şekillendi. Dijital pazarlama ve dağıtım konularında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden olan Ata Express, ATP'nin teknoloji odaklı büyüme vizyonuna katkı sunacak stratejik bir yapı olarak konumlanıyor. ATP, ATP Capital aracılığıyla gerçekleştirdiği bu yatırımla, yeni alanlarda sinerji yaratmayı ve portföyünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

ATP CEO'su Ümit Cinali konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "ATP Capital aracılığıyla faaliyet gösterdiğimiz alanlarda stratejik yatırımlar yapıyor; teknolojiyle hızla dönüşen ve büyüme potansiyeli taşıyan iş modellerini finansal, teknolojik ve stratejik açılardan destekliyoruz. Ata Express çevrim içi sipariş yönetimi ve dağıtım hizmetleri gibi büyüme potansiyeli yüksek alanlarda faaliyet göstermekte. Ayrıca, Tıkla Gelsin "Gel-Al" uygulaması ile tüketicileri eşi az bulunan siparişi mutfağa iletme özelliğine de sahip. Uygulama sayesinde bankoda veya kiosk önünde sırada beklemek artık tarihe karışmış durumda. Müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanan teknoloji şirketleri, küresel ölçekte giderek daha fazla ön plana çıkmaktalar." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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