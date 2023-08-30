Asya Borsaları Alış Ağırlıklı Seyir İzliyor

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceği beklentileriyle Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Bugün açıklanacak 2.çeyrek büyüme ve ADP özel sektör istihdam verileri takip edilecek.

Asya borsaları, alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken, ülkede bugün açıklanacak 2.çeyrek büyüme ve ADP özel sektör istihdam veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, Fed'in şahin politikalarının sonuna geldiği beklentilerinin yükselmesiyle, Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirtti.

Yatırımcıların odağında merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin atacağı adımların olduğunu belirten analistler, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve ABD 2.çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Öte yandan, Japonya'da ağustos ayında tüketici güven endeksi 37,1 olan önceki rakamın bir miktar altında kalarak 36,2 oldu.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,35 artışla 2.561 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 3.137 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,38 değer kazancıyla günü 32.352 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 azalışla 146,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artarak 65.390 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,10 yükselişle 18.475 puanda seyrediyor.